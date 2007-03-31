Кириленко побоюється, що наступних парламентських виборів не буде

Лідер "Народного союзу "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО застерігає, якщо не розпустити нинішній склад Верховної Ради, наступних парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав, виступаючи на Майдані Незалежності.

За його словами, якщо не розпустити нинішній парламент, то у 2011 році – році наступних виборів до Верховної Ради, виборів як таких не буде.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві зібралося близько 200 тисяч людей. Вони слухають лідерів опозиції В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Від “Нашої України” на Майдан прийшли голова партії В.КИРИЛЕНКО, народні депутати Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Борис БЕСПАЛИЙ, Валерій БОРИСОВ, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, а також голова Молодіжного Союзу “Наша Україна” Степан БАРНА. Від парламентської фракції “Наша Україна” - Давид ЖВАНІЯ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Євген ГІРНИК.