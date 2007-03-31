Тимошенко: Ющенку потрібні лише проект указу та ручка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає вийти на Майдан у разі непідписання Президентом України указу про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на мітингу у суботу на Майдані Незалежності.

«Не потрібні ніякі рішення Конституційного Суду і переговори», - наголосила лідер БЮТ.

Вона підкреслила, що Президент має проект відповідного указу і ручку.

На її переконання, кожен день перебування сьогоднішньої влади віддаляє Україну від кращого життя.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, якщо не буде указу про розпуск, населення збереться на Майдані і вимагатиме розпуску ВР до того часу, поки відповідне рішення не ухвалить Президент.

Вона запевнила, що відповідне рішення тільки за Президентом.

У свою чергу, лідер Громадянського руху Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що “поки разом – ми переможемо!”.

Лідер партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО підкреслив, що “реваншисти думають, що вони безкарні і кому потрібен розпуск парламенту?”