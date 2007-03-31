Мітинг опозиції вимагає від Президента скористатися конституційним правом

Учасники акції "Геть зРаду" на Майдані Незалежності вимагають від Президента розпуску парламенту. Про це йдеться в резолюції народного мітингу «Геть зРаду!», текст якої зачитав зі сцени один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

“Перед загрозою антиконституційного перевороту, втрати державного суверенітету і цілісності України та відстоюючи вибір Українського народу, ми звертаємося до Президента України з вимогою скористатися своїм конституційним правом і розпустити парламент!”, - наголошується в документі.

Об’єднана опозиція застерігає, що діяльність парламентської більшості та уряду спрямована на державний переворот і узурпацію влади. “Ми стоїмо за крок до того, коли купка олігархів та криміналітету на власний розсуд, всупереч Конституції, законам і волі громадян, буде визначати долю сорокавосьмимільйонної нації”, - зазначається в резолюції.

На думку опозиції, “цей парламент втратив мандат довіри виборців і перестав відображати політичну волю українського суспільства. За таких обставин усі демократичні країни вдаються до перевиборів як єдино можливого засобу підтвердити або спростувати курс розвитку держави”.

“Ми переконані, що тільки шляхом нових виборів до Верховної Ради український народ зможе очистити владу від зрадників та обрати тих, хто працюватиме в інтересах народу і для народу!”, - наголошено в резолюції.