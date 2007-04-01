Коаліція боротиметься з Ющенком його ж зброєю

Якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про розпуск Верховної Ради, то коаліція звернеться до Конституційного суду щодо конституційності цього указу.

Про це повідомила лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА в ефірі «5-го каналу».

«А далі будемо чекати його (Конституційного суду - УНІАН) результатів", - додала вона.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що В.ЮЩЕНКО своїми промовами «дав зрозуміти, що не буде ніякого розпуску».

«Він за своєю суттю не така людина, щоб починати з ультиматумів», - цитує лідера парламентської більшості «Українська правда».

Коментуючи обрання лідером «Нашої України» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Р.БОГАТИРЬОВА висловила думку, що «це шлях у мінусовку і підтанцьовку Юлії ТИМОШЕНКО».