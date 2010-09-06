Добкін: Тимошенко обрала собі стиль поведінки

Лідер Харківської обласної організації Партії регіонів, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН не зацікавлений у відсутності ВО «Батьківщина» на місцевих виборах у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву ВО «Батьківщина» про відмову Головного управління юстиції у Харківській області реєструвати нового голову обласної парторганізації Арсена АВАКОВА.

«Я думаю, що ніхто не допустить, щоб ця вже небагаточисельна, але досить відома політична сила не була представлена на виборах. Я і сам незацікавлений, щоб «Батьківщина» якимсь чином самоусунулася. Я хочу, щоб 31 жовтня відбулися вибори, у яких харків’яни могли би обирати весь спектр політичних сил», - сказав М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН розцінив ці заяви керівництва ВО «Батьківщина» як “піар-хід перед виборами» і припустив, що причина у відмові реєстрації А.АВАКОВА головою облорганізації ВО «Батьківщина» полягає у «якихось порушеннях».

При цьому він висловив упевненість, що ця ситуація ніяк не вплине на присутність цієї політичної сили на виборах в Харківській області в органи місцевого самоврядування.

«Ця політична сила обрала для себе, і це очевидно для всіх, такий стиль поведінки, який постійно буде показувати, що їх б’ють, їм заважають, їм погрожують, їх позбавляють усього. Ця скарга буде проходити червоною лінією крізь всю виборчу кампанію», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у ВО «Батьківщина» заявляють, що посадові особи Головного управління юстиції у Харківській області, діючи «з перевищенням службових повноважень, зловживаючи владою та службовим становищем», відмовляються реєструвати нового голову обласної парторганізації ВО «Батьківщина» А.АВАКОВА.

29 червня звітно-виборча конференції харківської обласної організації ВО «Батьківщина» обрала своїм лідером А.АВАКОВА.

Сьогодні, 6 вересня, лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її партія фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях. «Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація, в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, однак органи юстиції не беруть до відома інформацію про зміну керівників.