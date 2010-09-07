"Свобода": Луценко нахабно з трибуни заявив, що Тягнибока немає

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" заявляє про порушення домовленостей в рамках Національного комітету захисту України (НКЗУ) щодо проведення 7 вересня біля Верховної Ради акції опозиції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

"Не зважаючи на попередні домовленості, учасники багатотисячного мітингу, більшість з яких – представники "Свободи", так і не змогли почути виступу свого лідера Олега ТЯГНИБОКА та голови Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДИ. Представники БЮТу зламали домовленості та не надали слова лідеру О.ТЯГНИБОКУ та О.КАЙДІ", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У прес-службі також висловили обурення заявою Юрія ЛУЦЕНКА про відсутність лідера "Свободи" Олега ТЯГНИБОКА на акції. "Після того, як мітингувальники почали вимагати надати слово О.ТЯГНИБОКУ, новоспечений бютівець Ю.ЛУЦЕНКО нахабно з трибуни заявив, що ТЯГНИБОКА немає на мітингу. Хоча ще з початку акції та до її завершення лідер "Свободи" був серед мітингувальників біля Верховної Ради. Від "Свободи" слово заледве надали відомому мовознавцю Ірині ФАРІОН. Натомість мітинг перетворився на потрійний виступ лідерки БЮТу та її політичних сателітів", - обурилися в прес-службі "Свободи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, біля Верховної Ради пройшов мітинг, організований Народним комітетом захисту України. Учасники заходу вимагали припинити політику підвищення цін на газ та комунальні послуги для населення, підвищення пенсійного віку, проти ухвалення урядового Податкового кодексу та подорожчання продуктів харчування.

За деякими оцінками, у акції опозиції взяли участь більше 10 тис. осіб.