На обидва Майдани Цушко дивитиметься зверху

Міністерство внутрішніх справ України наголошує, що будь-які заяви про політизацію органів внутрішніх справ є безпідставними та провокаційними.

Про це йдеться у заяві МВС України, переданій УНІАН Департаментом зв`язків з громадськістю міністерства.

“Останнім часом з уст деяких політиків лунають звинувачення у політизації правоохоронних органів України”, - зазначається у документі.

З огляду на шкоду, яку подібні заяви можуть спричинити громадському спокою у суспільстві, Міністерство внутрішніх справ наголошує, що будь-які заяви про політизацію Міністерства внутрішніх справ України є безпідставними та провокаційними з таких причин:

- на сьогодні жоден працівник органів внутрішніх справ не є членом якоїсь партії чи політичного об`єднання, у своїй діяльності керується виключно Конституцією та Законом України «Про міліцію»;

- ні міністр внутрішніх справ, ні його заступники не беруть участі в політичних акціях, не виступають на з`їздах політичних партій;

- МВС чітко дотримується курсу, визначеного міністром, на деполітизацію ОВС, незаангажованість під час підготовки політичними силами акцій у обласних центрах України та місті Києві. Вперше за роки незалежності України міліціонер стоїть над політичними процесами;

- у день призначення міністром внутрішніх справ України, 1 грудня 2006 року, Василь ЦУШКО подав заяву про призупинення членства у Соціалістичній партії України на час виконання обов`язків міністра, та про складання ним повноважень першого секретаря політради СПУ і голови фракції СПУ у Верховній Раді України. Ця заява підтримана відповідним рішенням Політради СПУ.

Міністерство внутрішніх справ України запевняє, що й надалі захищатиме інтереси кожного громадянина України незалежно від його політичних уподобань, етнічного походження та віросповідання.