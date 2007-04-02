Симоненко сподівається разом з Тимошенко ліквідувати Ющенка

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО сподівається, що опозиція приєднається до ініціативи КПУ про ліквідацію інституту президентства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

“Я задоволений, що нехай і рідко, але навіть в головах самих “оранжевих” і оскаженілих політиканів бувають хвилини прояснення. І такі “прояснення” ми повинні повною мірою використовувати на користь людей і затвердження народовладдя”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ висловив надію, що чергове “прозріння” не за горами. “Я думаю, що наступним положенням програми Компартії, яке «просвітлить» мізки так званої опозиції буде ліквідація поста Президента, оскільки впродовж всієї новітньої історії України президентський пост використовувався виключно як інструмент лобіювання політико-бізнесових інтересів певних вітчизняних груп і кланів, а також для просування інтересів транснаціональних корпорацій і іноземних держав на території України “, - додав П.СИМОНЕНКО.

На його думку, “умови президентського ультиматуму Коаліції національної єдності і уряду не більше ніж дешевий популізм, який може дуже дорого обійтися людям”.

Він переконаний, що всі пункти президентського ультиматуму, окрім одного, носять або декларативний характер, як, наприклад пункт про “завершення конституційного процесу до травня”, або явно помилкові. “Єдиним конструктивним пунктом президентського ультиматуму є запозичене з виборчої програми Компартії і наших пропозицій по змінах до Конституції України положення про необхідність введення імперативного мандата”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Він підкреслює, що Коаліція національної довіри сформована трьома фракціями: КПУ, Партії регіонів і СПУ винятково на конституційній основі.

«Тиск на «Конституційний Суд, насправді, чинить не Коаліція, а Президент і його секретаріат. Політизування Коаліцією МВС - міф, оскільки Коаліцію національної єдності сформували різні на свої політичні і ідеологічні переконання сили», - зазначає лідер КПУ.

На його думку, Президент чинить тиск на СБУ, МВС і втручається в діяльність судової влади.

«Що ж до вимог узаконити положення Універсала і прийняти президентські поправки до Закону про Кабінет Міністрів, то їх ЮЩЕНКО повинен адресувати, в першу чергу, не Коаліції національної єдності, а тим, кого він вважає своїми соратниками. Адже саме фракція БЮТ проголосувала за подолання президентського вето на Закон про Кабмін, і саме ТИМОШЕНКО навідріз відмовилася підписувати Універсал», - додав П.СИМОНЕНКО.