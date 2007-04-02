Мітинг коаліції під ВР вимагає не допустити реваншу ”помаранчевої шайки”

Прихильники коаліції національної єдності проводять у понеділок вранці мітинг під Верховною Радою.

Вони розташувалися по всьому Маріїнському парку, де встановлено їхні намети, а також обабіч вулиці Грушевського від Верховної Ради до готелю "Київ".

За підрахунками кореспондента "Української правди", станом на 10.25 на мітингу зібралося близько 3 тисяч людей.

Представники міліції відмовилися назвати кількість учасників, водночас представник швидкої допомоги оцінив їх кількість у 4 тисячі.

Окрім мітингуючих до парку також підтягуються працівники міліції.

Перед Верховною Радою встановлено сцену та великий електронний екран. Перед учасниками мітингу виступають рядові представники Соцпартії, КПУ та Партії регіонів.

Вони закликають захистити єдність держави, коаліційний уряд Віктора Януковича та не допустити реваншу "помаранчевої шайки".

Багато мітингуючих сидять на траві та лавках. Керівники відмічають присутність на мітингу членів своїх груп. До великих наметів у парку людям підносять воду. Більшість учасників мітингу становлять люди пенсійного віку та студенти.

Як відомо, у понеділок президент проведе з лідером Верховної Ради, його заступниками та лідерами фракцій консультації щодо розпуску парламенту.

Українська правда