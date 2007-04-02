Кисельов обіцяє Ющенку скласти всі яйця в один кошик

Коаліція національної єдності у випадку розпуску Верховної Ради буде домагатися одночасного проведення з виборами до ВР президентських виборів, а також проведення референдуму щодо вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ. Він зазначив, що з цього приводу сьогодні з ранку відбулося засідання ради коаліції. За словами народного депутата, на цьому засіданні був розроблений план подальших дій. «В разі розпуску Верховної Ради є стовідсоткова гарантія, що ми будемо добиватися одночасного проведення виборів до ВР, президентських і референдуму щодо НАТО», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.