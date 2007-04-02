Янукович втрясає графік через Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поки що не визначився щодо своєї участі в політичних консультаціях у Президента України Віктора ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, зараз уточнюється графік роботи прем`єр-міністра на сьогоднішній день.

«Зараз прем`єр-міністр перебуває в своєму робочому кабінеті і проводить нараду, яка почалася об 11.00», - сказав представник прес-служби, коментуючи інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що В.ЯНУКОВИЧ сьогодні вранці направився в Секретаріат Президента для зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.