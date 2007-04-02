Янукович втрясає графік через Ющенка
12:03, 02 квітня 2007Політика
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Прем`єр проводить нараду
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поки що не визначився щодо своєї участі в політичних консультаціях у Президента України Віктора ЮЩЕНКО.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, зараз уточнюється графік роботи прем`єр-міністра на сьогоднішній день.
«Зараз прем`єр-міністр перебуває в своєму робочому кабінеті і проводить нараду, яка почалася об 11.00», - сказав представник прес-служби, коментуючи інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що В.ЯНУКОВИЧ сьогодні вранці направився в Секретаріат Президента для зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.
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