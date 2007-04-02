У Мороза вважають, що Ющенком крутять як циган Сонцем

Перший секретар політради СПУ Михайло Мельничук заявляє, що "новий Майдан" - це "безплідні потуги політичних спекулянтів".

За його словами, у заявах опозиції про те, що до влади прийшли реваншисти і опозиція бореться, щоб зупинити реванш, "закладена свідома підміна понять".

"Дійсно, Україні загрожує реванш - відміна конституційної реформи і повернення до одноосібної влади президента з необмеженими повноваженнями", - цитує депутата Українська Правдаз посиланням на прес-службу СПУ.

За словами Мельничука, "для України з її нинішнім президентом, який, до речі, у грудні 2004 року сам і його політична сила голосували за зміни до Конституції, повернення назад особливо небезпечне".

"Бо короля робить свита, а вона крутить Віктором Андрійовичем, як циган Сонцем", - зазначив він.

"І якщо президент виконає свою обіцянку делегатам з’їзду "Нашої України", який відбувся 31 березня, розпустити парламент, щоб догодити "любим друзям"... він автоматично перетворюється із гаранта Конституції в мотор суспільно-політичної кризи", - наголосив Мельничук.

При цьому він визнав, що президент готовий піти на такий крок "лише за наявності правових підстав, яких немає, але які можуть сфабрикувати "доброзичливці".

Мельничук додав, що у разі, якщо такий указ дійсно вийде, "звичайно, він буде антиконституційним і означатиме, що президент здійснив спробу державного перевороту".

"А цього здорові сили в суспільстві ніколи не допустять. Не допустять, діючи законно, у правовому полі", - зазначив він.