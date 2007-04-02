Ющенко і Янукович зустрічалися спозаранку?

Верховна Рада України завтра першим питанням обговорить політичну ситуацію, що склалася в Україні.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам постійний представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ, відповідне рішення було прийняте сьогодні під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив своє бачення ситуації і висунув ряд вимог до правлячої коаліції. «Я не вважаю, що вони є такими, які не можуть бути виконані», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, з боку Президента на сьогоднішній день наводяться дуже переконливі правові аргументи для того, щоб знайти спосіб врегулювання ситуації у Верховній Раді. При цьому Р.ЗВАРИЧ відмовився спрогнозувати, чи буде все ж таки розпущений парламент, якщо навіть будуть виконані представниками коаліції деякі з вимог глави держави.

«Я не уповноважений на це питання відповідати. Я не можу сказати, чи Президент України буде задоволений, якщо будуть виконані шість із семи його вимог. Це питання до Президента. Я можу тільки сказати єдине, що рівень рішучості, який я на сьогоднішній день бачу у Президента, доволі високий», - сказав він.

Постійний представник Президента нагадав, що сьогодні відбудуться консультації з приводу фактичної ситуації в країні. Він зазначив, що подібні консультації проводяться вже не вперше.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що Конституцією не визначені конкретні строки, протягом яких мають бути завершені відповідні консультації. При цьому, за його словами, якщо навіть вони триватимуть значний час, але в результаті можна буде вийти на конструктивне порозуміння, «це буде на благо».

Коментуючи заяви представників коаліції, відповідно до яких провладні сили одразу звернуться до Конституційного Суду, якщо Президент підпише указ про розпуск ВР, Р.ЗВАРИЧ наголосив, що «це право усіх суб’єктів конституційного подання». При цьому, за його словами, будь-яке подання до Конституційного Суду не варто розцінювати як погрози. Він також наголосив, що укази Президента, які підписані в межах його конституційних повноважень, є обов’язковими до виконання по всій території України. «А Конституційний Суд не наділений повноваженнями зупиняти дію указу до прийняття остаточного рішення», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Коментуючи інформацію ряду ЗМІ, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ до проведення офіційних консультацій сьогодні зранку начебто зустрічався з Президентом України, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що не виключає факт такої зустрічі, оскільки згідно з Конституцією України прем’єр-міністр не бере участі у офіційних консультаціях.