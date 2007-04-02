Олена Лукаш вважає, що Наша Україна готується до суїциду

Указ про дострокове припинення повноважень ВР і проведення дострокових виборів фактично поставить крапку на проекті «Наша Україна». Про це в інтерв`ю тижневику «Главред» заявила заступник міністра Кабінету Міністрів Олена Лукаш. " Я вважаю, - сказала Олена Лукаш, - "що дострокові вибори для команди Президента – це суїцид. Там є помірковані люди, які чудово розуміють, що провести їх за 60 днів нереально. Розуміють вони і те, як багато втратять в електоральному сенсі". На її думку « ні логіки, ні здорового глузду, ні законодавчих основ – нічого немає. Дуже хотілося б отримати відповідь на запитання: для чого це? Для чого припинення діяльності Верховної Ради, яка буде зайнята тільки передвиборними гаслами? Для чого перешкоджання в роботі Кабінету Міністрів України? Для чого витрачати близько 400 мільйонів бюджетних коштів? Тому що кілька людей вірять, що вони одержать на кілька мандатів більше? Країна півроку не буде керованою.

Олена Лукаш припускає «можливість спроби силового захоплення влади» і пояснює: «юридичних передумов для указу про дострокове припинення повноважень парламенту чи протизаконні дії немає. Якщо не існує правових підстав, залишаються лише політичні рішення. Політичні рішення у нас може прийняти тільки парламент – у нього великий досвід у цьому питанні. А для того, щоб їх прийняти, необхідно мати голоси», - наголошує Олена Лукаш.