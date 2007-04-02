Богатирьова вважає, що Ющенко ще не відійшов від тиску

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив “досить доречний крок”, відмовившись очолити політичну партію “Народний Союз Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що таким чином Президент «дистанціювався від позиції опозиції, він намагається утримувати баланс між всіма політичними силами, які представлені в парламенті, і залучати до розмови і суспільство, і позапарламентські політичні сили».

Коментуючи заяви В.ЮЩЕНКА на з’їзді НСНУ, Р.БОГАТИРЬОВА висловила думку, що «жорстка емоційна реакція Президента і жорсткий тон, який він зараз висловлює, пов’язані з одним – Президент хоче знайти баланс між гілками влади».

Вона зауважила, що Президент, висловлюючи свої вимоги, або як це зараз називають «ультиматум», був в емоційно піднесеному стані, бо він «був серед своїх однопартійців». «Без сумніву, що Президент України знаходився під певним тиском, і важко сьогодні йому відійти від цього тиску», - вважає депутат.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА додала, що В.ЮЩЕНКО все-таки вчинив добре, відмовившись очолити «Нашу Україну». За її словами, коаліція обговорює його пропозиції і готова певні ініціативи щодо боротьби з корупцією та реформування судової гілки влади розглянути «як системний підхід у вирішенні питання».