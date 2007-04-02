Мороз вважає вимоги Ющенка неправовими і неконституційними

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає, що претензії Президента щодо неконституційності формування коаліції є неправовими і неконституційними. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з керівниками дипломатичних місій, аналізуючи зміст листа глави держави Верховній Раді і його виступ на з`їзді «Нашої України».

Спікер Верховної Ради пояснив, що коаліція створена на основі Конституції, рішень фракцій і відповідних індивідуальних заяв народних депутатів. Окрім цього, зазначив він, у Регламенті Верховної Ради є норма, згідно з якою індивідуально позафракційні народні депутати можуть входити або до коаліції, або до опозиції - на основі індивідуальних заяв.

Президент, сказав О.МОРОЗ, вимагає також законодавчо затвердити Універсал національної єдності. На переконання голови Верховної Ради, це нелогічно, бо це є політичним документом, документом про наміри.

Основна вимога Президента, сказав О.МОРОЗ, це введення імперативного мандата для народних депутатів України. Конституція, заявив він, цього не передбачає.

Він особливо наголосив, що Венеціанська комісія зробила жорсткі зауваження щодо Закону про введення імперативного мандату для депутатів місцевих рад як такого, що суперечить демократичним принципам Євросоюзу.

Він також заявив, що парламент не зверне з норм права і позицій Конституції. «Ми будемо тримати ситуацію під контролем, вона буде відбуватися у правовому полі», - заявив голова Верховної Ради.

О.МОРОЗ підкреслив, що парламент і уряд стабільно працюють, що позитивно відбивається на показниках економічного росту. Критична ситуація в Україні, наголосив голова Верховної Ради, має суб‘єктивний, навіть персональний характер, і пояснюється бажанням деяких політиків задовольнити свої владні амбіції і отримати владні повноваження. При цьому, наголосив він, будь-які дії за межами Конституції отримуватимуть адекватну оцінку.

О.МОРОЗ наголосив, що парламент у своїй законодавчій діяльності діє і діятиме винятково у межах Конституції. Законодавча робота Верховної Ради спрямована на приведення всіх правовідносин до Основного Закону. Це, за словами О.МОРОЗА, не є посяганням на повноваження Президента і не є узурпацією влади.