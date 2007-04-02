Президент розпочав консультації з керівництвом ВР

Присутні всі запрошені

У Секретаріаті Президента розпочались консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, на консультаціях присутні всі запрошені: голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, його заступники та голови депутатських фракцій Адам МАРТИНЮК, Микола ТОМЕНКО, Раїса БОГАТИРЬОВА, Юлія ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Іван БОКИЙ, Петро СИМОНЕНКО. Як очікується, на консультаціях планується обговорити питання дострокового припинення повноважень ВР.

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