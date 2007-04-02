Мартинюк сказав Ющенку, куди йому треба йти

Правових підстав для дострокових виборів ні Президента України, ні Верховної Ради України немає.

Про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, всі аргументи, які висловлюються політиками, що виступають за розпуск парламенту і дострокові вибори, «це лише політичне забарвлення того, як політики хочуть позбутися парламенту, який не ходить під козирок і не виконує того, що хотілося б декому».

Він зазначив, що на сьогодні парламентська коаліція робить все для того, щоб не відбулося силового протистояння в Україні. Він зазначив, що у разі, якщо Президентом буде все-таки прийнято рішення про припинення повноважень Верховної Ради України, то парламентська коаліція «буде діяти відповідно до Конституції. А все решта – ви побачите».

При цьому він зазначив, що не хоче говорити про деталі і розшифровувати подробиці. При цьому А.МАРТИНЮК звинуватив Віктора ЮЩЕНКО у тому, що він сам не виконує Конституцію України, зокрема, тих її положень, які стосуються того, що коли дві третини місцевих рад приймають рішення про звільнення губернатора, то Президент України має відіслати губернатора у відставку, але він цього не робить.

Він також нагадав, що Президент України не виконує рішення суду, які стосуються, зокрема, поновлення на посаді людей. Він підкреслив, що «нам до правової держави ще треба йти, йти і йти».

За його словами, декому не подобається такий парламент, який існує сьогодні. Він порекомендував їм Верховну Раду розпустити взагалі і не обирати її протягом десяти років, а самому Президенту, чи уряду «видавати декрети», які їм подобаються.