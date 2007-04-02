Лідерам фракцій Ющенко дав годину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у ході сьогоднішніх політичних консультацій дав годину лідерам фракцій Верховної Ради для обговорення ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи консультації, В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію щодо нелегітимності формування коаліції у парламенті на основі індивідуального членства депутатів.

«Хотів би підкреслити, що сьогодні - восьмий місяць з дня першого засідання Верховної Ради, а не тридцятий день», - сказав Президент, додавши, що неконституційне формування більшості робить роботу парламенту нелегітимною.

Він також наголосив на тому, що сьогодні здійснюється спроба політичної ревізії волевиявлення людей.

Також В.ЮЩЕНКО піддав критиці те, що парламент з кожним днем все більше приймає законів щодо регулювання діяльності влади, які не відповідають Конституції. Як приклад він назвав закон про Кабінет міністрів.

За словами В.ЮЩЕНКА, це формує конституційний дисбаланс у системі влади і здійснює передумови узурпації влади, а також ставить під загрозу демократичні ідеали.

Крім того, Президент піддав критиці те, що сьогодні багато домовленостей між політичними силами не реалізуються, а також те, що політичні сили не тримають слова.

В.ЮЩЕНКО повторив сім вимог до коаліції (висловлені на з’їзді НСНУ 31 березня - УНІАН) і закликав до їхнього обговорення.