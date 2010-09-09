Бютівці пішли із зали ВР

Фракція БЮТ-Батьківщина залишила сесійну залу в знак протесту проти того, що коаліція не хоче розглядати опозиційний пакет законопроектів, спрямований на соціальний захист населення.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим як покинути сесійну залу лідер фракції “БЮТ-Батьківщина” Іван КИРИЛЕНКО з трибуни парламенту сказав, що коаліція демонструє повну байдужість до проблем українців через підвищення цін на комунальні послуги та газ. «Рано чи пізно ці питання доведеться вирішувати чи уряду, чи нам. Так краще раніше і не допускати підвищення температури в суспільстві», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що фракція не хоче вдаватися до таких засобів, які будуть ганьбити Україну. «Ми в знак протесту покидаємо цей зал, залишаючи свої лозунги і свої душі тут», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Після цього депутати від БЮТ розблокували трибуну ВР і покинули сесійну залу.