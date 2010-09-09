БЮТ обіцяє придумати, як пробити мораторій на здорожчання ЖКП

Сьогодні на засіданні фракції “БЮТ-Батьківщина” буде вирішено питання, яким чином домогтися встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник керівника фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрій КОЖЕМЯКІН.

Він зазначив, що сьогодні фракція залишила сесійну залу парламенту, оскільки «не бачить можливості працювати разом з коаліцією і розглядати другорядні закони в той час, коли ціни та тарифи на ЖКП підвищуються».

А.КОЖЕМЯКІН наголосив, що сьогодні на засіданні буде вирішено, як фракція діятиме завтра на пленарному засіданні. За його словами, депутати діятимуть в межах законодавства і регламенту Верховної Ради.

На уточнююче запитання журналістів, чи продовжуватимуть завтра члени “БЮТ-Батьківщина” блокувати роботу парламенту, А.КОЖЕМЯКІН відповів, що фракція вдаватиметься до різних дій.

Він додав, що «фракція робитиме все для того, щоб своїми діями привертати увагу до гострих питань, які сьогодні турбують українське суспільство».