Євросоюз закликав Україну до відповідальності

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ запросив керівників дипломатичних місій держав – членів Європейського Союзу та «великої вісімки» завтра відвідати пленарне засідання парламенту, на якому народні депутати обговорюватимуть політичну ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч О.МОРОЗА з керівниками дипломатичних місій відбулася сьогодні.

Під час зустрічі голова Верховної Ради України звернув увагу на неконституційний характер втручання інституту Президента у діяльність Верховної Ради України і судової гілки влади.

О.МОРОЗ назвав таку практику недопустимою. Він особливо підкреслив, що у діяльності Верховної Ради України немає жодної дії, яка б виходила за межі Конституції України. «Верховна Рада України і надалі діятиме винятково в межах Конституції і в порядку, передбаченому Основним Законом», - заявив О.МОРОЗ.

Він також підкреслив, що всі конфронтаційні моменти можуть бути з‘ясовані у демократичний спосіб. «Ми постараємося знайти компроміс з питань, які не виходять за межі Конституції», - підкреслив голова Верховної Ради.

Висловлюючи офіційну позицію Євросоюзу щодо ситуації в Україні, Посол Німеччини Райнгард ШЕФЕРС, яка зараз головує в ЄС, зазначив, що Євросоюз закликає всі сторони до компромісу. «Ми б хотіли, щоб не було жодних кроків, які призвели б до ескалації політичної ситуації», - наголосив він. Від імені ЄС він закликав усі сторони до відповідальності і до пошуку спільного розв‘язання ситуації. За його словами, Європа очікує, що в Україні будуть дотримані демократичні принципи.

Цю позицію також поділяє і Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.