Президент України змінив структуру СБУ
16:30, 02 квітня 2007Політика
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Документ - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом за № 261/2007 вніс зміни в структуру Служби безпеки України.
Згідно з документом, текст якого оприлюднено офіційним інтернет-представництвом глави держави, ліквідовуються два управління СБУ - «Управління оперативного документування» та «Адміністративно-господарське управління», - натомість створюються «Департамент оперативного документування” та “Департамент господарського забезпечення».
Крім того, відповідно до указу, буде створено «Управління зв`язку» та ліквідовано «Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації».
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