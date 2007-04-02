Президент України змінив структуру СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом за № 261/2007 вніс зміни в структуру Служби безпеки України.

Згідно з документом, текст якого оприлюднено офіційним інтернет-представництвом глави держави, ліквідовуються два управління СБУ - «Управління оперативного документування» та «Адміністративно-господарське управління», - натомість створюються «Департамент оперативного документування” та “Департамент господарського забезпечення».

Крім того, відповідно до указу, буде створено «Управління зв`язку» та ліквідовано «Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації».