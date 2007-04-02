Третьяков думає, що у коаліції є тільки один вихід

Народний депутат, член президії партії „Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ виступає за розпуск Верховної Ради.

Як заявив він в інтерв’ю УНІАН, розпуску парламенту не буде тільки у тому разі, якщо антикризова коаліція виконає всі 17 пунктів вимог опозиції, діятиме імперативний мандат, працюватиме Конституційна комісія.

„Якщо ж “антикризовики” на наші умови не підуть, можна говорити, що указ буде”, - сказав депутат, відповідаючи на запитання щодо ймовірного сьогоднішнього підписання Президентом України указу про розпуск парламенту.

На переконання О.ТРЕТЬЯКОВА, ситуація суттєво роз’ясниться вже cьогодні, після розмови Президента Віктора ЮЩЕНКА з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і керівниками фракцій.

„Якщо ж усе-таки станеться, що Президент розпустить Верховну Раду, “Наша Україна” ітиме у парламент окремо. Або може піти разом з “Народною самообороною” Юрія ЛУЦЕНКА”, - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.