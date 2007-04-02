Литвин придумав витверезник для політиків

Колишній голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що виходом з політичної кризи в Україні може стати загальнонаціональний референдум.

Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, проведення такого референдуму може стати «витверезником» для українського політикуму.

На його переконання, в разі якщо не провести референдум, який, зокрема, визначить, чи потрібні зміни до Конституції, а також яким саме повинно бути правління в Україні – президентське, чи парламентсько-президентське: Україна навряд чи зможе вийти з політичної кризи. На його переконання, Україна навряд не зможе до 2009 року вийти з політичної кризи, хоча політики намагатимуться зробити одним одному поступки, однак, ці поступки носитимуть тактичний характер.

Як зазначив В.ЛИТВИН, характеризуючи політичну ситуації в Україні, «у нас сьогодні в Україні відчувається криза лідерства, криза політичної волі».

На його думку, протистояння між політиками та гілками влади надалі матиме постійний або прихований характер, що не піде на користь Україні.

За його словами, якщо аналізувати події останніх вихідних (маються на увазі мітинги прихильників опозиції та коаліції – УНІАН), то, вони свідчать, що «з великої хмари буде маленький дощ». При цьому політичні відносини надалі матимуть реакційний, а подекуди усереднений характер, втім необхідного для України результату не буде, «всі будуть діяти на короткий результат», - додав В.ЛИТВИН.

Як зазначив він, на сьогодні політики нівелюють «справжню оцінку людей щодо політичної ситуації в країні».

«Якщо ці (мається на увазі політичні сили, що присутні при владі – УНІАН) клянуться від імені народу, давайте спитаємо у народу… Давайте проведемо референдум – перший референдум за останні 10 років», - запропонував він, додавши, що результати цього референдуму повинні бути результатом прямої дії, що має бути закріплено або Президентом, або ВР. У той же час В.ЛИТВИН зазначив, що результати референдуму і, зокрема, безпосереднє ставлення влади до них, повинні стати сигналом для наступних кроків.

У той же час В.ЛИТВИН піддав критиці ставлення нинішньої влади (як опозиції, так і коаліцію, включаючи Президента – УНІАН) до тлумачення та виконання норм Конституції.

«На превеликий жаль, кожен читає (Конституцію), як йому заманеться», - констатував колишній голова ВР. Відповідаючи на запитання журналістів стосовно дострокових виборів, В.ЛИТВИН зазначив, що у разі проведення в Україні дострокових парламентських виборів він не виключає, що його політична сила піде на ці вибори самостійно - не блокуючись з іншими партіями. Оскільки, на його переконання, назріла ситуація, коли насамперед треба враховувати не власні політичні інтереси, а нарешті працювати на людей.

При цьому він зауважив, що не потрібно схилятися «на революційний шлях». У цьому контексті він ще раз підкреслив, що для проведення (чи не проведення) таких виборів необхідно спочатку мати результати думки людей. При цьому В.ЛИТВИН висловив переконання, на сьогодні прямих підстав для розпуску парламенту немає, є лише «зачіпки».

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