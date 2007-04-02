Симоненко заявляє, що Ющенко не хоче нічого чути

Керівник фракції Компартії України Петро СИМОНЕНКО стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не сприймає аргументи правлячої коаліції проти розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні журналістам після політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

«Президент не хоче слухати коаліцію, і він йшов на цю розмову (консультації з керівництвом ВР – УНІАН), щоб це зафіксувати. Президент не почув наше застереження про те, що кроки, на які його штовхають, - це неправові кроки й порушення Конституції», - сказав П.СИМОНЕНКО.

За словами керівника фракції КПУ, Президент не почув коаліцію, що говорила про необхідність налагодження співпраці з Верховною Радою. «Дуже велика загроза, що дії можуть призвести до подальшого розколу суспільства. Я застеріг Президента про те, що саме він буде причетний до посилення протистояння», - додав він.

П.СИМОНЕНКО також зазначив, що Президент займає позицію тільки однієї політичної сили, а не позицію збереження цілісності України йі вирішення проблем, що загострюють відносини між різними частинами країни.

Разом з тим, лідер комуністів не повідомив про те, яке рішення прийняв Президент після політичних консультацій. «Це питання до нього (Президента – УНІАН). Я вважаю, що немає жодної підстави для розпуску парламенту», - підкреслив він.

П.СИМОНЕНКО також вважає, що у разі ухвалення рішення про розпуск парламенту коаліція може його не виконувати. «Ми не повинні виконувати неправові рішення. Через 60 днів пройдуть вибори, а через 90 днів у цій кімнаті, де ми сьогодні зустрічалися, будуть ті ж політичні сили», - впевнений він.

Крім того, П.СИМОНЕНКО прогнозує, що проведення дострокових парламентських виборів призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в країні. «Після виборів обов`язково підвищуватимуться ціни й тарифи, обов`язково буде питання безробіття й загострення соціальних проблем», - пояснив політик.

П.СИМОНЕНКО також нагадав про ініціативу скасування інституту президентства. «Ми підготували відповідний законопроект і будемо його обговорювати в дискусії, тому що інститут Президента – зайвий, він заважає ефективно працювати владі», - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, політичні консультації завершилися, проте, за деякою інформацією, політичні консультації продовжуються без участі лідера комуністів. Очікується, що після завершення політичних консультацій лідери парламентських фракцій повідомлять журналістам про результати зустрічі.