Перед Ющенком поклали ручку

Найближчим часом Президент Віктор Ющенко має зробити заяву для преси.

Журналісти, які зібралися у Секретаріаті Президента, можуть побачити на моніторі у прес-центрі залу офіційних засідань, де має відбуватися звернення.

Так, на столі у Президента лежить ручка і канцелярний прилад для промокання підпису.

Про суть послання Президента поки не повідомляється.

Водночас близько 19:17 в Секретаріат Президента зайшов один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.

На питання журналістів, що відбувається, він сказав, що "все йде за планом". Турчинов також додав, що є "питання, які слід обговорювати".

Українська правда