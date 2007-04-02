Перед Ющенком поклали ручку
19:33, 02 квітня 2007Політика
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Президент має зробити заяву для преси
Найближчим часом Президент Віктор Ющенко має зробити заяву для преси.
Журналісти, які зібралися у Секретаріаті Президента, можуть побачити на моніторі у прес-центрі залу офіційних засідань, де має відбуватися звернення.
Так, на столі у Президента лежить ручка і канцелярний прилад для промокання підпису.
Про суть послання Президента поки не повідомляється.
Водночас близько 19:17 в Секретаріат Президента зайшов один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.
На питання журналістів, що відбувається, він сказав, що "все йде за планом". Турчинов також додав, що є "питання, які слід обговорювати".
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