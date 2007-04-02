Парламент ухвалив звернення до народу

Верховна Рада України рішуче реагуватиме на будь-які протизаконні дії, спрямовані на ліквідацію парламентаризму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні парламенту до українського народу, ухваленому ВР. За дане звернення проголосувало на позачерговому сесійному засідання 256 із 256 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У документі наголошується, що сьогодні немає жодних правових підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. У зверненні міститься застереження, що «парламент адекватно, рішуче і принципово реагуватиме на будь-які протизаконні дії суб’єктів влади чи політичних сил, спрямованих на ліквідацію демократії та парламентаризму в Україні чи порушення рівноваги між гілками влади та стабільності у державі».

У ньому зазначено, що у народних депутатів вистачить мужності, витримки «не піддатися на шантаж, погрози та невмотивовані ультиматуми». Верховна Рада виступає проти намагань дискредитувати «та паплюжити найвищий орган українського народу, політичного тиску на Президента України, на використання інструменту для неконституційних дій в угоду окремим політикам», сказано у документі.

В ньому йдеться про те, що відбуваються спроби використати посаду Президента України для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі, «що може призвести до непоправних наслідків». «Натомість, ми пропонуємо такий вихід із ситуації: замість політичної війни – громадянський мир, замість ультиматумів – діалог і пошук компромісів», - наголошують народні депутати у зверненні до народу.

Вони запевняють, що готові дослухатись до вимог Президента України щодо збереження політичного формату діючої коаліції.

У той же час, народні депутати зазначають, що «не можуть заперечити конституційних і громадянських прав депутатів на співпрацю та реалізацію своїх депутатських зобов’язань перед виборцями». Вони виявляють готовність до співпраці, до завершення конституційної реформи.