В залі парламенту дивляться телевізор

На даний час ще не розпочалося позачергове засідання Верховної Ради України.

Як відомо, у Верховній Раді України було оголошено 15-хвилинну перерву, яка триває вже понад півтори години. На даний час відбуваються консультації керівництва парламенту та лідерів фракцій.

У сесійній залі йде трансляція новин першого каналу телебачення.

Як відомо, перерва оголошувалася для підготовки звернення Верховної Ради України до Ради Європи. В урядовій ложі на даний час залишився лише віце-прем’єр-міністри Володимир РАДЧЕНКО та Володимир РИБАК.

У сесійній залі відсутні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ і перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК.

У сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО участі не брав.