Табачник: у Президента немає підстав для розпуску парламенту

Віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК упевнений, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає підстав для розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Верховній Раді.

«Конституція і наше законодавство не дає Президентові жодного аргументу для розпуску парламенту. Парламент у нас дієздатний», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент видав Указ про дострокове припинення повноважень ВР V скликання. Рішення про розпуск парламенту Президент ухвалив, керуючись частинами другою – четвертою статті 5, частиною другою статті 77, частиною шостою статті 83, пунктами 1 і 7 частини першої, частиною третьою статті 106 Конституції України і на виконання частини другої статті 102 Конституції України.

Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту призначено на неділю, 27 травня 2007 року.