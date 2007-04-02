Луценко: завтра на Майдані починає діяти ”дамоклів меч”

Опозиція заявляє підтримку Указу Президента про розпуск парламенту і говорить про свої об’єднані дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО журналістам на Майдані Незалежності сьогодні.

Він заявив, що опозиція готова діяти спільно на парламентських виборах, «пропонуючи нашим виборця нові ідеї, нові рецепти для того, щоб Україна стала сучасної і модернової європейською державою».

Він заявив, що із завтрашнього дня на Майдані Незалежності буде встановлена сцена на Майдані, «яка буде дамокловим мечем всім тим, хто спробує зірвати демократичні виборчі процеси і далі чіплятися своїми старими кігтями за насиджені крісла ВР, при чому без ніякої користі для українського народу».

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року. Водночас ВР зібралася на своє позачергове засідання і має намір це засідання не закривати.