Парламент пропонує Ющенку скасувати Указ про розпуск ВР

Верховна Рада України звернулася з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому пропонує йому скасувати Указ про дострокове припинення повноважень ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 262 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В листі народні депутати України звертають увагу В.ЮЩЕНКА на необхідність «неухильного дотримання Конституції України, неправомірність намірів про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

«Незважаючи на очевидну неконституційність такої дії Президент України підписав Указ відповідного змісту», – зазначається в листі.

Тому депутати пропонують В.ЮЩЕНКУ скасувати свій Указ про дострокове припинення повноважень ВР.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.