Ляшко - Литвину: налякали їжака голою дупою

БЮТ не боїться того, що представники СБУ та УДО будуть присутні у сесійній залі задля недопущення блокування Верховної ради. Це лише спроба спікера "налякати їжака голою дупою".

Про це, як повідомляє tsn.ua, сказав народний депутат із фракції БЮТ Олег Ляшко.

"Влада вважає, що якщо вони заведуть у зал СБУ, УДО, прокуратуру, порушать на кожного опозиційного депутата по кримінальній справі, то вирішать проблеми. Я пропоную нашому спікеру іти іншим шляхом, щоб його фракція проголосувала за мораторій на підвищення цін на газ", - зауважив він.

"Чому спікер не згадував про УДО, СБУ та прокуратуру, коли Партія регіонів блокувала роботу парламенту, вимагаючи прийняття закону про соціальні стандарти? Нехай спочатку нинішню владу притягнуть до відповідальності, а потім уже розбираються із опозицією. Дитину може кожен образити. Але опозиція – це не беззахисна дитина. Ми здатні за себе постояти", - наголосив "бютівець".

При цьому, депутат також сумнівається, що ініціатива Литвина буде реалізована.

"Та хто заведе в зал УДО та СБУ?! Це все погрози, спрямовані на те, щоб змусити опозицію припинити діяти рішуче в інтересах людей. Нас цим не злякаєш. Є така українська приказка: "Налякали їжака голою дупою", - додав депутат.

Нагадаємо, спікер парламенту Володимир Литвин заявив, що Верховна рада повинна доручити УДО та СБУ забезпечити порядок під час своєї роботи.