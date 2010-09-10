Литвин вважає, що порядок у ВР може навести тільки СБУ

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що компроміс у парламенті на сьогодні неможливий, і вважає, що в ситуацію мають втрутитися СБУ та Генпрокуратура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливих компромісів між опозицією та коаліцією для розблокування роботи ВР.

Він наголосив, що сьогодні «продовжується боротьба Юлії ТИМОШЕНКО з чинним Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а площадка цієї боротьби є Верховна Рада України».

«Не завершилась, судячи з усього, політична кампанія, і зрозуміло, що у зв`язку з порушеними кримінальними справами головне - щоб привернути увагу до проблем людей, які входять чи входили в команду Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, «люди в цьому випадку використовуються як фон». Він нагадав, що свого часу був підписаний меморандум тодішнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з МВФ щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на 50%. Він зазначив, що тоді з фракції БЮТ ніхто не вносив законопроект про мораторій.

Також В.ЛИТВИН сказав, що на сьогоднішній день законопроекту про підвищення пенсійного віку немає, але вже пропонують ввести мораторій на таке підвищення.

«Тому знайти компроміс на цьому етапі неможливо, бо причина конфлікту лежить у площині взаємин у Верховній Раді України», - стверджує спікер.

В.ЛИТВИН наголосив, що ВР має ухвалити постанову, якою передбачити, що, «враховуючи, що здійснюється цинічне і викличне перешкоджання діяльності вищого законодавчого представницького органу, доручити Управлінню державної охорони, СБУ не допускати блокування і перешкоджання діяльності ВР».

В.ЛИТВИН зазначив, що другим пунктом в цій постанові має бути доручення Генеральній прокуратурі “забезпечити документування того, що відбувається, і реагування відповідно до закону». Він підкреслив, що, «врешті-решт, закон повинен виконуватися». «А то завтра почнуть блокувати районні ради, після того лікарні, після об`єкти, важливі для життєзабезпечення, а потім атомні станції, бо захочуть, щоб електричну енергію давали в той чи інший напрямок, і так ми дійдемо скоро до абсурду», - зазначив В.ЛИТВИН.

«Я людина безмежно компромісна, всіх слухаю, все пропоную, але те, що відбувається, це наруга над здоровим глуздом», - заявив В.ЛИТВИН, зазначивши, що «сьогодні блокують одні, а завтра будуть блокувати інші, тому треба відучити це робити».