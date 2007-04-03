Головатий заявляє, що йому погрожує особистий охоронець Ющенка

Народний депутат України Сергій ГОЛОВАТИЙ (фракція "Наша Україна") заявляє, що йому нібито погрожують з оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГОЛОВАТИЙ заявив на сесії парламенту.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні вранці до нього зателефонувала «одна особа з найближчого оточення Президента, яка працювала і працює в його особистій охороні».

За словами С.ГОЛОВАТОГО, у цій телефонній розмові дана особа сказала: «Ти забив нам м’яч, чекай адекватної відповіді – тобі буду мстити не тільки я, а й будуть мстити мої діти».

У відповідь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ порадив С.ГОЛОВАТОМУ звернутися «з офіційним запитом до відповідних структур» з тим, щоб вони дали оцінку і «заходів вживали адекватних цій ситуації».

При цьому О.МОРОЗ додав: «Тому що біле з виду, пухнасте з виду часто виявляється звичайним чорним злом». «Під якими б гаслами це все зло не розвивалося, треба давати оцінку всім цим речам», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня прес-служба блоку “Наша Україна” заявила, що народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО та ще шістьох депутатів, які у ніч на 3 квітня брали участь в “антипрезидентському зібранні Верховної Ради і голосували за антиконституційні рішення”, виключено із фракції "Наша Україна". (Представники “Нашої України” і БЮТ участі у позачерговому засіданні ВР не брали – УНІАН).

Учора ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради С.ГОЛОВАТИЙ заявив, що Верховна Рада п’ятого скликання не припинила своїх повноважень і всі її рішення легітимні. Він зазначив, що повноваження Верховної Ради п’ятого скликання, навіть якщо будуть дострокові вибори, припиняться тільки у день складення присяги депутатами парламенту шостого скликання.