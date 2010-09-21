Литвин оголосив про виключення 28 депутатів з фракції БЮТ (список)

...та про оновлення її керівного складу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зробив офіційне оголошення про виключення 28 народних депутатів із фракції БЮТ. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення голова ВР зробив сьогодні на пленарному засіданні парламенту. Відповідно до рішення, із фракції виключені Віталій БАРВІНЕНКО, Олександр БУДЖЕРАК, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Ігор ВОРОТНЮК, Валерій ГАЦЬКО, Олег ГЕЙМАН, Геннадій ЗАДИРКО, Валентин ЗУБОВ, Володимир ІВАНЕНКО, Валерій КАМЧАТНИЙ, Володимир КАПЛІЄНКО, Євген КОНСТАНТИНОВ, Юрій КРУК, Петро КУЗЬМЕНКО, Віталій КУРИЛО, Олег МАЛІЧ, Святослав ОЛІЙНИК, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Юрій ПОЛУНЄЄВ, Ігор САВЧЕНКО, Іван СІДЕЛЬНИК, Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, Микола ТРАЙДУК, Олександр ФЕЛЬДМАН, Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, Олександр ШЕПЕЛЕВ. Крім того, голова ВР зробив офіційне оголошення про оновлення керівного складу фракції БЮТ. Зокрема, відтепер керівний склад фракції виглядатиме наступним чином: Іван КИРИЛЕНКО – лідер фракції, Андрій КОЖЕМЯКІН – перший заступник, Юрій ОДАРЧЕНКО, Сергій САС, Сергій СОБОЛЄВ, Андрій ШКІЛЬ та Олена ШУСТІК – заступники.

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