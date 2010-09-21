Тимошенко не дає СБУ інформації про погрози аноніма

У Службі безпеки України та Управлінні державної охорони заявляють, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась надавати будь-яку інформацію відносно погрози на її адресу з боку невідомої особи.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, нагадавши, що за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Служба безпеки України та Управління держохорони здійснюють перевірку відповідної заяви Ю.ТИМОШЕНКО.

За інформацією Управління державної охорони, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась надавати будь-яку інформацію відносно цієї ситуації, і це значно ускладнює здійснення передбачених законом розшукових дій.

СБУ ще раз звертається до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням надати необхідні свідчення для встановлення факту погроз і, у разі його підтвердження, розшуку аноніма і притягнення його до відповідальності.

У повідомленні наголошується, що Служба безпеки України зазвичай встановлює усіх авторів анонімних погроз. Лише впродовж серпня цього року співробітники СБУ викрили 5 «телефонних терористів», а з початку 2010 року - 70.