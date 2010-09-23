БЮТ: уряд Азарова пропонує чергове підвищення цін на газ

Уряд Миколи АЗАРОВА пропонує чергове підвищення цін на газ у вигляді цільової надбавки на тарифи для створення необхідного фінансового ресурсу для оснащення споживачів приладами обліку (лічильниками).

Про це повідомив міністр енергетики опозиційного уряду, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр ГУДИМА, поінформували УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, відповідна пропозиція міститься в урядовому законопроекті № 7024 «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», який сьогодні був підтриманий Комітетом Верховної Ради з питань палива і енергетики.

О.ГУДИМА нагадав, що сьогодні 8 млн. українських споживачів мають газові лічильники, а близько 5,2 млн. (майже 40%) таких лічильників не мають.

За словами опозиційного міністра, у своєму законопроекті уряд вказує, що лічильники встановлюватимуться за кошти державного бюджету та за кошти газопостачальних організацій.

«Сьогодні, коли 90% всіх облгазів контролюється ФІРТАШЕМ – членом команди ЯНУКОВИЧА – було б природно, якби парламент, з подачі уряду, зобов’язав власника «РосУкрЕнерго» пана ФІРТАША встановити лічильники за рахунок своїх прибутків, як це робиться в усьому світі» , - сказав О.ГУДИМА.

Натомість, за його словами, фінансування забезпечення громадян лічильниками покладається законопроектом на державний бюджет, а це 2,8 млрд. грн.

Окрім того, О.ГУДИМА повідомив, що згідно із документом, в разі, якщо лічильники не будуть встановлені у визначені терміни, чи у разі відмови від встановлення, уряд пропонує припиняти газопостачання громадянам.

«Я хочу запитати у уряду: що буде з пенсіонерами, інвалідами, які живуть на одну пенсію?», - обурився народний депутат.

О.ГУДИМА переконаний, що у разі ухвалення зазначеного законопроекту, на розгляді якого провладна більшість наполягає вже на наступному пленарному тижні, ціна на газ для населення може бути підвищена вже втретє.