У БЮТ заявляють, що коаліція хоче забрати у них комітет

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагає від парламенту не розглядати проект постанови про звільнення Сергія ТЕРЬОХІНА з посади голови комітету з питань податкової та митної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що сьогодні на розгляд депутатів винесено проект постанови, яким С.ТЕРЬОХІНА пропонується звільнити з посади голови комітету.

За його словами, представники коаліції «з порушенням регламенту хочуть забрати комітет».

А.КОЖЕМ’ЯКІН від імені фракції БЮТ наполягає на виключенні з порядку денного цього питання.