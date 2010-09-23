Міністр оборони обіцяє стимулювати військових преміями

Оборонний бюджет 2011-го року буде збільшений практично на 5 мільярдів гривень. В ньому передбачені кошти для вирішення соціальних проблем військовослужбовців.

Про це, як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сказав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ на полігоні “Чауда” в Криму, на якому сьогодні в ході чергового етапу комплексу навчань “Взаємодія – 2010” відбулися бойові стрільби із зенітно-ракетних комплексів.

Стосовно можливості збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, М.ЄЖЕЛЬ повідомив, що 22 вересня на засіданні уряду після доопрацювання постанови Кабінету міністрів України щодо деяких питань грошового забезпечення було прийнято рішення починаючи з 1 жовтня збільшити фактично у два рази рівень грошового забезпечення для плавскладу і льотного складу Військово-Морських Сил, льотного складу Повітряних Сил, а також цим категоріям військовослужбовців інших силових структур держави.

“Оборонний бюджет 2011-го року буде збільшений практично на 5 мільярдів гривень. В ньому передбачені кошти для вирішення соціальних проблем військовослужбовців”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ і додав, що передбачається підвищити грошове забезпечення кожного військовослужбовця приблизно на 980 - 1000 гривень.

“Але це буде шляхом преміювання. Той хто добре служить відповідно отримуватиме преміювання за свою службу”, - зазначив він.

Міністр оборони України також повідомив, що в рамках вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців в цьому році заплановано здати близько 2500 тисяч квартир.

“Для порівняння, у минулому році Збройні Сили отримали лише 85 квартир”, - сказав міністр.