Рада опозиції підпише звернення до міжнародних організацій

28 вересня о 14.00 відбудеться засідання Ради опозиції, під час якого лідери парламентських опозиційних партій підпишуть лист-звернення до міжнародних організацій щодо ситуації навколо місцевих виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Місце проведення: вул. Грушевського, 5 конференц-зал. Вхід через 9-й під’їзд за картками акредитації.