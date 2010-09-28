Рада опозиції підпише звернення до міжнародних організацій
06:57, 28 вересня 2010Політика
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Запрошуються журналісти
28 вересня о 14.00 відбудеться засідання Ради опозиції, під час якого лідери парламентських опозиційних партій підпишуть лист-звернення до міжнародних організацій щодо ситуації навколо місцевих виборів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Місце проведення: вул. Грушевського, 5 конференц-зал. Вхід через 9-й під’їзд за картками акредитації.
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