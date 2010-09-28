Профспілки пропонують не брати податок з мінімальної зарплати

Профспілки пропонують ввести неоподатковуваний мінімум в системі оподаткування заробітних плат на рівні мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій КОНДРЮК, виступаючи сьогодні під час "круглого столу".

За його словами, наприклад, сьогодні мінімальна заробітна плата для працездатної людини становить 888 грн., тобто ця сума у складі зарплати не повинна обкладатися прибутковим податком. Ця сума є доходом громадян, решта суми – прибуток, який може оподатковуватися. Крім того, він також вважає, що при такому підході можна підвищити прибутковий податок з 15% до 17%, а не вводити диференційований підхід, що пропонується проектом Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, проектом Податкового кодексу, зареєстрованим у Верховній Раді (№7101-1 від 21 вересня 2010 року), передбачається введення малопрогресивного оподаткування доходів фізичних осіб – встановлюється ставка прибуткового податку 17% для доходів фізичних осіб, які за місяць перевищують десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати.