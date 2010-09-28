Янукович каже, що Бродський не розуміє, скількох «ворогів уже нажили»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що протидія з боку чиновників є головною причиною незадовільного просування реформ e державі, зокрема, у сфері спрощення державної регуляторної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив час засідання Комітету з економічних реформ.

«Причини незадовільних темпів реформ для мене цілком очевидні. По-перше, опір чиновників будь-яким реформам та вкрай незадовільно виконавча дисципліна», - наголосив глава держави.

За його словами, виконання кожного із прийнятих законів у сфері підприємництва стикається з трьома стадіями протидії. «Опір при підготовці… Я дивлюся, на мене так уважно дивиться БРОДСЬКИЙ (голова Держкомпідприємництва – УНІАН). Ви собі не уявляєте, скільки за короткий час Ви собі вже ворогів нажили. Ми трошки оберігаємо від цієї інформації…», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що цими ворогами є чиновники, «у яких Ви, як кажуть, хліб забираєте».

«Тому що кишені в них за багато років виросли, знаєте, до п’ят», - заявив Президент.

За його словами, «вся чиновнича машина протистоїть лібералізації та ринковим реформам».