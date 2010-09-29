Янукович дав ЦВК 8,5 мільйона на вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» (щодо фінансування чергових місцевих виборів).

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Закон було ухвалено Верховною Радою України 23 вересня 2010 року.

Даним законом передбачено збільшити на 8 млн. 531 тис. видатки на фінансування Центральної виборчої комісії для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.

Як зазначив на засіданні парламенту заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, ці додаткові витрати здійснюватимуться за рахунок частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.