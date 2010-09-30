Експерти: Партії регіонів все одно, хто стане мером

Влада намагається повернути систему, коли кандидатури на посаду мерів призначалися в Адміністрації Президента.

Таку думку директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО висловив на прес-конференції в УНІАН.

«Мені ці вибори нагадують, незручно навіть згадувати, 1996-й або 2002 рік», - зазначив він, підкресливши, що в той час Адміністрація Президента складала таблиці: в яких містах хто буде переможцем місцевих виборів.

«Це будуть нещадні і дуже нечесні вибори», - переконаний експерт.

У той же час, за його словами, сьогодні так звана «санкція влади» на місцевих виборах – це далеко не те, що було в 2002 році. В.НЕБОЖЕНКО підкреслив, що на сьогодні заручитися підтримкою влади змогло одночасно кілька кандидатів.

«Раніше були «шахматки», які заповнювалися кандидатурами в Адміністрації Президента, і вони працювали. Зараз існує багато домовленостей, але Партії регіонів, за великим рахунком, все одно, хто стане мером – головне лояльність. В адміністрації не відносяться однозначно до висунення за партійною ознакою. Вони явно зроблять ставку на сильного», - додав В.НЕБОЖЕНКО.

Координатор проекту MESTNYE.com Павло КАРАЙЧЕНЦЕВ проілюстрував такий підхід влади до виборів у Кременчуці. За його словами, там чинний мер Микола ГЛУХОВ перейшов з партії «Єдиний Центр» у Партію регіонів, щоб заручитися підтримкою влади, але обіцяної підтримки не одержав. «Вхід у «регіони» не рятує мерів, старих чиновників на місцях. Висунувши від себе мера Кременчука Миколу ГЛУХОВА, Партія регіонів навіть не поставила його в список, всіляко дистанціювавшись від нього і пов`язаних з ним проблем. Не виключено, що вони вичікують, і коли стане ясно, що М.ГЛУХОВ не проходить і підтримають його опонента нардепа Олега БАБАЄВА, який більше відповідає інтересам влади в сильному мерові», - зазначив П.КАРАЙЧЕНЦЕВ.

Він вважає, що в Партії регіонів тих, хто програє, просто «списують з рахунків». За словами експерта, «висунення не означає, що хтось рятуватиме таких мерів».

За даними опитувань, повідомив П.КАРАЙЧЕНЦЕВ, рейтинг М.ГЛУХОВА - в районі 18%, в О.БАБАЄВА - 24%. «І інші кандидати не видно кого підтримають на фініші, залежатиме від динаміки», вважає експерт.

Він також повідомив, що за підсумками опитування Центру муніципальних експертиз, проведеного у вересні методом телефонного інтерв`ю, рейтинг О.БАБАЄВА становить 23%, М.ГЛУХОВА – 19%.

«Така ситуація склалася і в Ужгороді, де чинний мер Сергій РАТУШНЯК заручився підтримкою губернатора від Партії регіонів, а його головний опонент Віктор ПОГОРЄЛОВ, екс-мер Ужгороду часів Леоніда КУЧМИ йде від партії «Нова Політика» Володимира СЕМИНОЖЕНКА, а Партія регіонів висуває кандидата, котрий не встиг навіть інформувати про себе. Кого підтримати - виберуть на фініші. С.РАТУШНЯКУ відмовити не могли, В.ПОГОРЄЛОВА відкрито підтримати теж, щоб не одержати у вороги С.РАТУШНЯКА. Виберуть перед фінішем», - підкреслив експерт.

Кажучи про вибори в місті Комсомольськ, П.КАРАЙЧЕНЦЕВ зазначив, що через призначення на посаду виконуючого обов`язки голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ практично втратив вплив у Комсомольську, де він довгий час був мером. П.КАРАЙЧЕНЦЕВ зазначив, що нинішній мер міста Сергій СУПРУН – колишній заступник і ставленик О.ПОПОВА - не має того рівня підтримки, якою користується сам О.ПОПОВ.

«Сергій СУПРУН кампанію так і не розпочав, Олександр ПОПОВ не приїхав підтримати його своїм авторитетом, хоча й домовився про те, що С.СУПРУНА висуне Партія регіонів. Визначальною стала позиція Полтавського ГЗК - містотвірного підприємства», - зазначив він. За словами експерта, менеджмент комбінату за три місяці до виборів розпочав кампанію з просування в мери заступника генерального директора Полтавського ГЗК зі стратегічного розвитку Дмитра БИКОВА – він виявився єдиним опонентом чинного мера і завдяки ресурсу ГЗК є найбільш імовірним переможцем у мери. Д.БИКОВА висунула СПУ, яка близька до чинної влади, додав П.КАРАЙЧЕНЦЕВ.

Крім того, він повідомив, що за підсумками опитування, проведеного методом телефонного інтерв`ю в середині вересня компанією «Соціополіс», рейтинг чинного мера С.СУПРУНА становить 23%, заступника директора Полтавського ГЗК Д.БИКОВА - 21%, інші кандидати набирають менше 5% голосів.

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ також зазначив, що інша ситуація склалася в Харкові. «Зарівнювання ситуації в Харкові привело до поляризації, коли вибори звелися до протистояння двох кандидатів: Геннадія КЕРНЕСА і Арсена АВАКОВА. Інших, хто міг би серйозно вклинитися в це конфлікт, просто немає. Те, що пану Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ не дали піти в мери, посилило позиції Арсена АВАКОВА, котрий, хоч і висунутий «Батьківщиною», збирає різні антикернесівські голоси» - зазначив він. За словами експерта, враховуючи, що з ряду причин особистий антирейтинг Г.КЕРНЕСА «зашкалює», «мобілізований увесь потенційний електорат – сьогодні він уперся в стелю – 34%»

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ підкреслив, що тільки на тому, що інших опозиційних кандидатів немає, не ведучи кампанію, екс-губернатор А.АВАКОВ стартує з рейтингом 23%. Приміром, за його словами, народний депутат від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА збирає 9% голосів.

«В АВАКОВА позитивний баланс довіри/недовіри, що відкриває можливості і перспективи зростання - такі результати опитування, проведеного Інститутом регіональної політики (Харків) у середині вересня», - повідомив експерт.

За словами П.КАРАЙЧЕНЦЕВА, Г.КЕРНЕСУ допомагає те, що він спирається на рейтинг Партії регіонів. А.АВАКОВ, навпаки, дистанціювався від політичного підгрунтя.

У свою чергу, політолог В.НЕБОЖЕНКО сумнівається, що А.АВАКОВУ вдасться стати мером Харкова, незважаючи на високий рейтинг підтримки. «Йому просто не дадуть ним стати, в Харкові адмінресурс, як ніде, сильний», - вважає експерт.