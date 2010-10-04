У Криму СБУ відкрила «гарячу лінію» для скарг про порушення на виборах

Головне управління Служби безпеки України в Криму відкрило «гарячу лінію» в Сімферополі для отримання скарг про порушення законодавства на місцевих виборах на півострові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службу кримського управління СБУ.

Телефоном можна повідомити про протиправні дії, розслідування яких віднесене законом до компетенції спецслужби, і правопорушення у ході виборчого процесу.

Номер - (0652) 27-40-84. Телефон працює цілодобово, запевняє прес-служба.

Телефони довіри є також у підрозділах СБУ в регіонах Криму.

Місцеві вибори пройдуть 31 жовтня.