У Криму СБУ відкрила «гарячу лінію» для скарг про порушення на виборах
03:17, 04 жовтня 2010Політика
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Телефон працює цілодобово
Головне управління Служби безпеки України в Криму відкрило «гарячу лінію» в Сімферополі для отримання скарг про порушення законодавства на місцевих виборах на півострові.
Про це УНІАН повідомили у прес-службу кримського управління СБУ.
Телефоном можна повідомити про протиправні дії, розслідування яких віднесене законом до компетенції спецслужби, і правопорушення у ході виборчого процесу.
Номер - (0652) 27-40-84. Телефон працює цілодобово, запевняє прес-служба.
Телефони довіри є також у підрозділах СБУ в регіонах Криму.
Місцеві вибори пройдуть 31 жовтня.
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