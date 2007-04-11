Янукович наскаржився Сівцю, що такого він від Ющенка не чекав

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорює з віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЦЕМ політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить у Кабінеті міністрів.

«На мою думку, ви маєте достатньо інформації про те, що відбувається і які наслідки, а також про ті суперечності, котрі є між політичними силами, і про процеси в парламенті», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр повідомив віце-президента Європарламенту про те, що для правлячої коаліції і парламенту «було несподіваним, що Президент підписав Указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради».

В.ЯНУКОВИЧ подякував М.СІВЦЮ за рішення приїхати в Україну в складний період – у період політичної кризи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні перебуває з візитом віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ.