Янукович заявив США про свою «принципову позицію»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив Віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА в тому, що особисто зацікавлений у проведенні чесних і прозорих місцевих виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА та Дж.БАЙДЕНА. У ході розмови сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, а також питання подальшої розбудови демократії в Україні, зокрема проведення місцевих виборів 31 жовтня.

Президент України наголосив на важливості проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів. “Це завдання для всієї виконавчої влади - зробити все необхідне, щоб вибори відбулися чесно і прозоро. Це моя принципова позиція, я в цьому особисто зацікавлений”, - підкреслив глава держави.

Президент також поінформував співрозмовника про хід реформ, які нині впроваджуються в Україні.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ та Дж.БАЙДЕН обговорили питання підготовки запланованої на наступний рік міжнародної конференції, присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи.