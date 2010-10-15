Одеська влада закликатиме людей не ходити на вибори?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що на майбутніх місцевих виборах команда міського голови Одеси намагатиметься максимально знизити явку виборця, маніпулюючи його мотивацією.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, для цього можуть використовуватися тези про те, що «далі може бути тільки гірше», що «апетити тих, що прийдуть, будуть вищими» тощо.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що завдання команди мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА – переконати протестний електорат у тому, що зміна влади ні до чого не приведе, а якщо й будуть зміни, то тільки на гірше. У той же час, вважає експерт, «люди мають намір голосувати не за опонентів Е.ГУРВІЦА, а, у першу чергу, проти самого мера».

У той же час, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, напруження політичної боротьби в Одесі настільки високе, що явка може бути співставною з виборами Президента на початку 2010 року. «Тут навряд чи можлива низька явка або пасивність виборця. Саме тому найефективнішими методами впливу на електорат могли стати конструктивні виборчі технології, які так і не були використані», - зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.