Янукович радить Ющенку, як проводити чесні вибори

Прем`єр-міністр Віктор Янукович заявляє, що Конституційний Суд є кінцевою інстанцією в питанні конституційності указу президента про розпуск парламенту, і коаліція прийме будь-яке його рішення.

Про це він сказав в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"Конституційний суд у даному випадку — дійсно кінцева інстанція, висновок якої щодо конституційності указу президента про достроковий розпуск парламенту має бути обов`язковим для всіх без винятку політиків і владних інститутів", - підкреслив Янукович.

"Довіряти йому необхідно, якщо ми хочемо зберегти Україну як правову державу, а не якусь територію, де закони пише вулиця", - додав він.

Зі свого боку, відзначив прем`єр, "і судді Конституційного суду мають відчувати всю повноту покладеної на них відповідальності, не піддаватися ніякому тиску і прийняти рішення, яке б цілком відповідало нормам Основного закону".

При цьому Янукович наголосив, що президент, підписуючи указ, "не провів ні однієї консультації ні з урядом, ні з Конституційним судом на предмет: чи має він право розпускати парламент за якимись причинами, крім трьох, обумовлених у статті 90 Конституції".

"Цього не відбулося", - сказав прем`єр, додавши, що "вирішальним моментом у розв’язанні цієї проблеми" повинен стати вердикт Конституційного Суду.

"І я відповідально заявляю, що мій уряд, парламентська коаліція і я особисто приймемо будь-яке рішення Конституційного Суду. Цього ж ми очікуємо і від всіх учасників політичного процесу в Україні", - заявив Янукович.

Прем`єр також відзначив, що "у будь-якому випадку вибори не можуть відбутися 27 травня, як цього вимагає президент Ющенко".

"Якщо, звичайно, мова йде про чесні і демократичні вибори – варто вирішити дуже багато технічних питань, сформувати виборчі комісії", - відзначив Янукович.

"Зараз поки є час для переговорів і домовленостей. І я неодноразово закликав і закликаю зараз президента Ющенка відмовитися від мови ультиматумів і повернутися за стіл переговорів", - додав він.

Українська правда